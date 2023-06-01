イラン外務省の報道官は25日、アメリカとの戦闘終結に向けた交渉について「すぐに完全な合意に署名するわけではない」と述べました。イラン外務省の報道官は25日、アメリカとの交渉をめぐり「多くの問題で結論は出たが、すぐに完全な合意に署名するわけではない」と述べました。その上で「合意の実現はアメリカ次第」と牽制しています。また、協議内容について報道官は「核問題やホルムズ海峡の管理については交渉の対象でない」と