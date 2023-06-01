プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「子どもにも人気！華やかちらし寿司 by 山下 和美さん」 「イカゲソのから揚げ」 「せん切り野菜のすまし汁」 の全3品。 家族でちらし寿司はいかが？お刺身などの特別な材料を使わず、カジュアルに！【主食】子どもにも人気！華やかちらし寿司 by 山下 和美さん ハムやアスパラなど、洋風の具をのせて。野菜中心のお子様も食べやすいちらし寿司で