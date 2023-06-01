巨人は２５日、ドミニカ共和国出身の育成選手、フリアン・ティマ外野手（２１）と支配下選手契約を結んだと発表した。背番号は５０。１メートル９４、１０６キロの右打者。トライアウトを経て２０２１年に１６歳で来日し、長期的な育成方針の下、言語や文化を含めた教育プログラムを受けてきた。記者会見では「長い道のりだったけど、やっとチャンスがきた」と喜び、日本語で「これから東京ドームでいっぱいホームランを打ちま