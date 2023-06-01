富士フイルム株式会社が、本年7月1日に発売40周年を迎えるレンズ付フィルム『写ルンです』のプロモーション動画を5月26日より全国で配信することが発表された。 （関連：【画像】吉沢亮が出演する動画の様子） 動画には俳優の吉沢亮が登場し、写真家の瀧本幹也が撮影を手がけた。吉沢が『写ルンです』で夕景を撮影する様子が描かれ、沈みゆく夕日に照らされた横顔やふとした瞬間の眼差しなど、長年吉沢を撮り続けてき