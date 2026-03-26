毎日のリップケアに、ときめきをプラスしてくれるうれしいニュースが届きました♡レブロンの人気シリーズ「レブロン キス シュガー スクラブ」から、ポケットモンスターシリーズの「へんしんが苦手なメタモン！」デザインが2026年6月4日（木）より数量限定で登場します。かわいらしいパッケージに、思わず全部そろえたくなる特別感。唇をやさしくケアしながら、使うたび気分まで上げてく