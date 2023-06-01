18歳の娘に暴行したとして25日、警視庁に暴行容疑で現行犯逮捕されたプロ野球・読売巨人軍の阿部慎之助監督が渋谷警察署から釈放された。26日午前0時15分すぎ、阿部慎之助監督を乗せたとみられる車が渋谷警察署から出た。車の中に阿部監督らしき姿を伺うことはできなかった。【映像】阿部慎之助監督を乗せたと思われる自動車逮捕を受けて球団はコメントを発表した。今回の事案における当球団の国松徹代表取締役社長のコメント