巨人・阿部慎之助監督が２５日、娘への暴行容疑で逮捕された。警視庁関係者が認めた。２５日午後１１時５０分頃には、阿部監督がいる渋谷署に黒い車が入った。２６日午前０時１０分頃には、約１０人の警察官が同署周辺に出た。そして、同１０分頃には約１０人の警察官が同署周辺に出て、同１８分頃に黒い車が署を出発。阿部監督が釈放された。同署前は５０人以上の報道陣が詰めかけ、テレビ各局が中継。騒然とした雰囲気だ