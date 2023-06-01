ローマ教皇レオ14世は25日、自身初の「回勅（かいちょく）」と呼ばれる公的書簡を発表し、AI（人工知能）の軍事利用の危険性について警鐘を鳴らしました。「回勅」は、ローマ教皇が全世界のカトリック教会に示す重要な公的書簡で、レオ14世としては2025年5月の就任以来、初の発表となります。この中で教皇は、AIが戦争や紛争における人間の生死の決定を機械的に行ったり、武力行使を「即座に実行可能な選択肢」として提示するなど