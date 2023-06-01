18歳の娘に暴行を加えた疑いで現行犯逮捕されたプロ野球・読売ジャイアンツの阿部慎之助監督が釈放されました。26日午前0時10分ごろ、渋谷警察署から釈放されたのは、読売ジャイアンツの阿部慎之助監督です。阿部監督は25日夜、東京・渋谷区の自宅で、同居する18歳の娘に暴行を加えた疑いで現行犯逮捕されました。娘にけがはないということです。阿部監督は、「姉妹がけんかしていて『静かにしろ』とやめさせようとした。静かにさ