閉校の危機に直面した若狭水産高校は、地元の進学校である若狭小浜高校と統合し、同校の“海洋科学科”となることで無事存続の道をたどることとなった。そこへ朝野（北村匠海）のかつての教え子である菅原（出口夏希）が教師として赴任し、さらには寺尾（黒崎煌代）の妹・瑠夏（伊藤蒼）――第1期で登場した車椅子の少女（吉本実由）である――が入学してくる。5月25日に放送された『サバ缶、宇宙へ行く』（