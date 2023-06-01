森友学園をめぐる公文書の改ざんを命じられたことを苦に自殺した、財務省元職員の赤木俊夫さん（当時54）。妻・雅子さんは別の職員の直筆ノートなどを開示するよう求め、提訴することを決めました。財務省はこれまで、検察に提出していた文書などおよそ14万6000枚を開示していますが、直筆ノートなどについては「検察の捜査に支障が出る可能性がある」などとして不開示としていました。雅子さんは今年夏ごろまでには提訴する方針で