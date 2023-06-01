「トマホーク」納入計画が最大で2年遅れる可能性があることが分かりました。日本がアメリカから最大400発購入する計画を発表していた巡航ミサイル「トマホーク」。イギリスメディアによると、アメリカのヘグセス国防長官が小泉防衛大臣との電話会談で『日本への「トマホーク」納入が遅れる可能性がある』ことを伝えたということです。イランへの軍事作戦でミサイルなどを大量に消費したため、軍への供給を優先し、最大で2年遅れる