２５日、「友誼勲章」授与後にブチッチ大統領（左）と握手を交わす習近平主席。（北京＝新華社記者／李響）【新華社北京5月25日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は25日、北京の人民大会堂でセルビアのブチッチ大統領への「友誼勲章」授与式を開いた。２５日、「友誼勲章」授与式に臨む習近平主席（中央右）とブチッチ大統領（同左）。（北京＝新華社記者／申宏）