アイドルグループ・CANDY TUNEの村川緋杏が24日にX（旧Twitter）を更新。FRUITS ZIPPERの月足天音と「買い物した」というポストがファンの間で賛否両論を集めている。 村川はXに、「つきあちとお昼から買い物したーもう帰るところー楽しすぎてへとへとー」とポスト。また、「最高ーよく眠れそう」とつづった。 また、月足もこのポストを引用し、「脚に配慮しながら、びびあんに沢山助けてもらい