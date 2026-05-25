巨人の監督を務める阿部慎之助容疑者（47）が25日、18歳娘への暴行の疑いで警視庁に現行犯逮捕された。 報道によると、きょう午後7時すぎ、児童相談所から「父親から暴力を受けた」と110番通報があった。東京・渋谷にある自宅には、18歳の娘のほか、夫人と15歳の娘もいたという。 調べに対し、阿部容疑者は容疑を認めており、酒に酔っていたという情報もある。 阿部容疑者は2000年ドラフト1位で中央大学から巨人に入団し、強