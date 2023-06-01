東京・銀座で男が催涙スプレーのようなものを吹きかけ、25人が体調不良を訴えました。男は逃走していて、警視庁が傷害事件として行方を追っています。中央区銀座の「GINZA SIX」に入る三井住友銀行・銀座支店で、25日正午ごろ「刺激臭がしてみんなせきをしている」などと110番通報がありました。警察や消防が駆けつけたところ男女25人が喉の痛みや頭痛などを訴え、このうち19人が病院に搬送されました。現場近くにいた人は「5メー