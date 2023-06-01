ポケモンカード約3400万円相当を車の中から盗んだ疑いで、20代の男2人が逮捕されました。細谷達希容疑者（27）と小林航太容疑者（26）は2025年12月、東京・千代田区の路上に止めてあった配送用の車からポケモンカード306枚、約3400万円相当を盗んだ疑いが持たれています。小林容疑者は被害に遭った配送業者に勤めていましたが、犯行後の2025年12月末に退職していました。盗んだカードは埼玉県内の買い取り店で売りさばいていて、約