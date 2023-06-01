スマートフォンを持ち歩くとき、最近愛用しているのが、MagSafe／Pixelsnap対応のグリップスタンド「beak mag 2」です。これまでもストラップを付けたり、首から掛けたり、いろいろなことをしてきましたがいまいちハマらず、現在、これに落ち着いている状態。Pixel 10 Proに取り付けて使っています。 純正カバーの外側に「beak mag 2」を固定したところ。ぴったりくっつく 「beak mag 2」はiPhoneやAndroid