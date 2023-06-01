プロ野球、巨人の監督、阿部慎之助容疑者（47）が25日深夜、警視庁渋谷署から釈放された。25日夜、18歳の娘に対する暴行容疑で警視庁に現行犯逮捕されていた。捜査関係者によると、同日午後7時10分ごろ「父親から殴られた」という内容で家族から相談を受けたと児童相談所から110番通報があった。都内の自宅で娘を殴ったり首を絞めた疑い。警視庁は阿部容疑者が当時、酒に酔っていた可能性があるとしてアルコール検査を行う。