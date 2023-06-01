ポップアートの旗手アンディ・ウォーホルのミューズとして60年代に一世を風靡した、ドイツ人歌手・ニコの晩年を描く異色の音楽伝記ドラマ『残響のメロディ 魂の放浪者ニコ、最後の旅路』が、7月17日より、東京・キノシネマ新宿、池袋シネマ・ロサ、アップリンク吉祥寺ほか全国で順次公開される。【動画】映画『残響のメロディ』特報伝説的ロックバンド、ヴェルヴェット・アンダーグラウンドが1967年に発表したデビューアルバム