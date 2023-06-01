アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議について、イラン外務省のバガイ報道官は25日、合意は間近に迫っていないとの考えを示しました。イラン外務省のバガイ報道官は25日、アメリカとの戦闘終結に向けた協議について「多くの項目で結論は出たが、合意が間近に迫っているとは思わない」との考えを示し「合意に向けた日程は設定されていない」と明らかにしました。またバガイ氏は、現段階でウラン濃縮などの核開発の協議をしておら