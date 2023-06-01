リンクをコピーする

【BRICKROID エヴァンゲリオン初号機】 2026年5月 発売 価格：1,800円 【BRICKROID エヴァンゲリオン第13号機】 2026年5月 発売 価格：1,800円 【BRICKROID エヴァンゲリオン新2号機α】 2026年5月 発売 価格：2,200円 グッドスマイルカンパニーが贈る新たなコレクションロボットシリ