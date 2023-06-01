【1/700 特041 日本海軍航空母艦 翔鶴（昭和16年/開戦時）】 5月26日 出荷開始 価格：3,300円 【1/700 特041EX-1 日本海軍航空母艦 翔鶴(昭和16年/開戦時)】 5月26日 出荷開始 価格：4,620円 1/700 特041 日本海軍航空母艦 翔鶴(昭和16年/開戦時) フジミ模型は、プラモデル「1/700 特041 日本海軍航空母艦 翔鶴(昭和16年/開戦時)」(価格