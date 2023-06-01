【Amazon：フィギュアケース】 期間：5月26日0時～6月8日23時59分 フィギュアケース（単体サイズ 36×18×27cm[幅×奥行×高さ]） Amazonにて、SHIGUANGのフィギュアケースが特別価格で販売されている。期間は6月8日23時59分まで。 今回、UVカット加工を施した、フィギュアの日焼けによる劣化を防ぐフィギュアケースが登場。サイズは36×18×27cm（幅×奥行