ホワイトソックスは25日（日本時間同日深夜）、傘下3Aシャーロットの西田陸浮内野手（25）がメジャーに昇格したと正式に発表した。同日の本拠地でツインズ戦には「9番・右翼」でスタメンに名を連ね、初昇格で即デビューすることが決まった。村上は「2番・一塁」。また、昨季までDeNAでプレーした左腕ケイが先発する。西田は東北高（宮城）、オレゴン大を経て23年のドラフトでホワイトソックスから11巡目（全体329位）で指