夏頃のグラビア卒業を表明した人気グラドル・天木じゅんが豊満ボディを活かして体当たりチャレンジ。セクシーすぎるゾンビ姿に視聴者やファンから「えっぐ」「可愛いな」といった声が寄せられた。【映像】天木じゅんのセクシーすぎるゾンビ姿5日25日（月）、ABEMAにて『MAD5（マッドファイブ）シーズン1』#4が放送。この番組は、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令