【Amazon：REGZA ゲーミングモニター】 期間：5月26日0時～6月8日23時59分 27インチWQHDゲーミングモニター「RM-G276N」 Amazonにて、REGZAのゲーミングモニターが特別価格で販売されている。期間は6月3日23時59分まで。 今回、最大リフレッシュレート240Hzに対応するFast IPSパネルを採用した27インチWQHD（2,560×1,440）解像度対応のゲ