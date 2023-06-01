【Amazon：REGZA テレビ】 期間：5月26日0時～5月31日23時59分 65V型4K液晶テレビ「65Z870M」（2023年モデル） Amazonにて、REGZAのテレビが特別価格で販売されている。期間は5月31日23時59分まで。 今回、Mini LEDディスプレイを採用した65V型4K液晶テレビ「65Z870M」（2023年モデル）や、倍速駆動でリフレッシュレート120Hzに対応する50V型4K液晶テレビ「50Z570L」（2022年モ