巨人の阿部慎之助監督（４７）が２５日、東京・渋谷区の自宅で娘（１８）に暴行を加えたとして、警視庁渋谷署に暴行容疑で現行犯逮捕されたことを受け、巨人・国松徹代表取締役社長が球団を通じ、以下のコメントを発した。「暴力は許されないことで極めて深刻に受け止めています。交流戦前夜に重大な不祥事を起こし、すべてのプロ野球関係者とファンの皆様に謝罪します。阿部慎之助監督については進退を含め処分を検討します。明