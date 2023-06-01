1992（平成4）年5月26日、サッカーのJリーグが、翌年5月にスタートするリーグ戦で参加10チームが着用するユニホームを都内のホテルで発表した。ミズノが一括して作製し、各チームが本拠地の県や都市のカラーなどを巧みにアレンジ。ファッションショー形式で行われた披露には、約450人の報道陣が詰めかけた。