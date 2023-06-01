警視庁が25日、暴行の疑いでプロ野球・読売ジャイアンツの監督阿部慎之助容疑者（47）を現行犯逮捕したとのニュースが、同日夜に伝えられた。日本テレビ系報道番組『news zero』（月〜木 後11：00／金 後11：59〜）でもこの一報を取り上げ、番組終盤、読売ジャイアンツの球団社長のコメントを発表した。【写真】前日には…試合前にスイカを口にしていた阿部慎之助容疑者番組終盤、司会の藤井貴彦アナウンサーが「プロ野球、巨