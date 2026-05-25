自民党の安全保障調査会は、政府の3つの文書の改定に向けた提言案を大筋で了承しました。無人機やAIなどを活用した「新しい戦い方」への対応や、戦闘を続ける「継戦能力」の「年単位での確保」などが必要だとしています。防衛費は具体的な数値目標を記さず、「2035年までにGDP（国内総生産）の3.5％」としたNATO（北大西洋条約機構）の取り組みなどに触れています。