日本代表MF久保建英が所属するレアル・ソシエダは25日、リヨンから買い取りオプション付きのレンタル移籍で加入していたクロアチア代表DFドゥイェ・チャレタ・ツァルの今季限りでの退団を発表した。1996年9月生まれのチャレタ・ツァルは、身長193センチメートルのセンターバック。生まれ故郷のクラブであるシベニクにて15歳でデビューを飾り、2013年夏にザルツブルクへ移籍。同クラブでオーストリア・ブンデスリーガ4連覇に貢