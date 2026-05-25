トッテナム・ホットスパーのマリ代表MFイヴ・ビスマが今シーズン限りでの退団を示唆している。現在29歳のビスマは2022年にブライトンからトッテナムへ加入。ここまで公式戦111試合に出場し、2024−25シーズンはマンチェスター・ユナイテッドとの決勝のピッチに立ち、ヨーロッパリーグ（EL）制覇に貢献した。ただ、今季はヒザのケガなどシーズンを通して負傷に悩まされ、プレミアリーグ出場はわずか11試合。度重なる遅刻など