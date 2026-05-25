セリエAの監督人事で大きな動きが出てきているようだ。インテルの優勝に終わった2025−26シーズンのセリエA。上位陣では2位のナポリでアントニオ・コンテ監督の今季限りでの退任がすでに決定しているが、トップハーフの他クラブでも監督人事に動きが出てきている。移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によれば、ここに来て監督交代の動きが出てきているのが、アタランタとラツィオの2ク