26日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比140円高の6万5420円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値6万5158.19円に対しては261.81円高。出来高は4063枚となっている。 TOPIX先物期近は3942ポイントと前日比0.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は0.57ポイント安で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 6542