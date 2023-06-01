中国メディアの上遊新聞によると、22日に北京市内の公園で開幕した希少な絶滅危惧種の高山植物の展示会をめぐり、その翌日に複数の市民から、展示エリア内の多くの植物が枯れて倒れているとの声が上遊新聞のもとに寄せられた。展示会は、シャングリラ高山植物園が選抜育種し生育したヒマラヤ地方や雲南地方の希少な高山植物15種を、北京市朝陽区の将府公園が場所を提供して開催しているもの。将府公園の職員は取材に応じ、展示され