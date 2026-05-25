ホワイトソックスは25日（日本時間同日深夜）、傘下3Aシャーロットの西田陸浮内野手（25）がメジャーに昇格したと正式に発表した。同日には本拠地でツインズ戦が予定されており、相手先発が右腕のマシューズとあってスタメン出場の可能性がある。西田は東北高（宮城）、オレゴン大を経て23年のドラフトでホワイトソックスから11巡目（全体329位）で指名され、今季がマイナー4年目。4月17日（同18日）に3Aに昇格すると、33試