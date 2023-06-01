【DISSIDIA DUELLUM FINAL FANTASY】 3月24日 配信開始 料金：基本プレイ無料（一部アイテム課金制） スクウェア・エニックスが3月24日に配信を開始したAndroid/iOS用ボス討伐型チームバトル「DISSIDIA DUELLUM FINAL FANTASY（ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー）」。歴代「FF」のキャラクターたちが現代の東京に召喚されるという、異色の世界観で