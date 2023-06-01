俳優の吉沢亮が、26日より公開の富士フイルム「写ルンです」の新プロモーション動画『写ルンです飾らない瞬間 夕焼け篇』に出演。今年7月に発売40周年を迎える本商品とともに、日常の何気ない瞬間を映し出したCMに仕上がっている。インタビューでは、飾らない素の姿でいられる相手や、プライベート旅への意欲を語った。【写真】海辺で！自撮りする吉沢亮本CMは、長年吉沢を撮り続けてきたという、日本を代表する写真家・瀧本幹