高市総理大臣は夏の電気・ガス料金の支援について、「3カ月で5000円程度の負担引き下げを行う」と表明しました。高市総理：使用量が多くなる7月から9月において、電気ガス料金への支援を実施する。標準的な家庭において、3カ月で5000円程度の負担引き下げ効果を実現できる。総理官邸で25日午後、記者団に明らかにしたもので、2026年度の当初予算の一般予備費から5000億円を支出することを26日、閣議決定するとしています。また、今