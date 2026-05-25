巨人軍の阿部慎之助監督の逮捕を受け、巨人軍は国松徹球団社長のコメントを発表しました。国松社長は「暴力は許されないことで極めて深刻に受け止めています。交流戦前夜に重大な不祥事を起こし、すべてのプロ野球関係者とファンの皆様に謝罪します」とした上で、阿部慎之助監督の進退を含め処分を検討すること、26日以降は橋上秀樹・オフェンスチーフコーチが監督代行を務めることを発表しました。暴行の疑いで警視庁に現行犯逮捕