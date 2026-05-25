巨人監督の阿部慎之助容疑者（47）が25日、暴行の疑いで現行犯逮捕されたニュースは、地上波各局の同日夜のニュースでも速報された。フジテレビは午後10時台に連続ドラマ「銀河の一票」放送中の午後10時29分頃、「FNNニュース速報」をテロップ表示。「読売ジャイアンツの阿部慎之助監督を現行犯逮捕暴行容疑で警視庁」と伝えた。阿部容疑者は東京・渋谷区の自宅で18歳の娘に暴行を加えたとして、児童相談所から110番通報があった