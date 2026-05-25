セリエA第38節が24日に行われ、最終順位が決定。すでに優勝はインテルに決まっていたなか、最終節の注目ポイントの一つはCL出場権争いだった。ナポリもすでにCLへの切符を確保しており、最終節では残りの2枠を前節終了時点で3位だったACミラン（勝ち点70）と4位ローマ（勝ち点70）、5位コモ（勝ち点68）、6位ユヴェントス（勝ち点68）で争った。そんななか、最終節で勝利したのがローマとコモだ。ユヴェントスは引き分けに終わり、