マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドであるウェイン・ルーニー氏とニューカッスルのレジェンドであるアラン・シアラー氏はプレミアリーグ最終節のマンチェスター・シティ戦でアストン・ヴィラの選手達がとったある行動を痛烈に批判した。この試合は、シティの指揮官であるペップ・グアルディオラ、そしてクラブのレジェンドであるジョン・ストーンズとベルナルド・シウバのラストマッチだった。ストーンズとシウバは共にスタ