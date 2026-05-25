岡田将生、染谷将太出演のＴＢＳドラマ「田鎖ブラザーズ」第６話が２２日に放送された。神奈川県警の青委署刑事の兄・田鎖真（岡田将生）と、捜査一課検視官の弟・田鎖稔（染谷将太）が幼かった１９９５年４月２６日、自宅で父田鎖朔太郎（和田正人）と母田鎖由香（上田遥）が刺殺された事件を巡って…。父田鎖朔太郎と勤務していた辛島金属工場に拳銃密造の疑惑が浮上。朔太郎は事件被害の直前に出頭するともとれる発言をし