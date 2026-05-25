巨人・阿部慎之助監督が逮捕されたことが２５日、分かった。警視庁関係者が認めた。巨人の国松徹代表取締役社長は、これを受けて以下のようにコメントした。「暴力は許されないことで極めて深刻に受け止めています。交流戦前夜に重大な不祥事を起こし、すべてのプロ野球関係者とファンの皆様に謝罪します。阿部慎之助監督については進退を含め処分を検討します。明日以降は橋上秀樹・オフェンスチーフコーチに監督代行を務め