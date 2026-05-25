アメリカのトランプ大統領は、イランが核兵器開発を放棄しなければ、イランとは合意を結ばない考えを強調しました。トランプ大統領は25日、SNSへの投稿で「イランとの合意は偉大で意義深いものになるか、合意そのものが成立しないかのどちらかだ」と述べました。その上で、オバマ政権がイランと結んだ核合意について「イランが核兵器を手に入れるための直接的かつ明白な道筋だった」と非難し、イランの核兵器開発の放棄について妥