プロ野球、巨人の監督、阿部慎之助容疑者（47）が25日、18歳の娘に対する暴行容疑で警視庁に現行犯逮捕された。捜査関係者によると、同夜「父親から殴られた」という内容で相談を受けたと児童相談所から110番通報があった。現役の監督がシーズン中に現行犯逮捕されるという前代未聞の事態に、球界に衝撃が走った。阿部容疑者は都内の自宅で娘を殴ったり首を絞めた疑い。調べに対し、容疑を認めている。18歳と15歳の娘が姉妹で