巨人監督の阿部慎之助容疑者（47）が25日、暴行の疑いで現行犯逮捕されたニュースは、地上波各局の同日夜のニュースでも速報された。TBS系「news23」（午後11時）では、藤森祥平アナが冒頭「速報からお伝えします。プロ野球巨人の監督、阿部慎之助容疑者が、今日午後8時前、18歳の自分の娘に対する暴行の疑いで、警視庁に現行犯逮捕されたことがわかりました」と緊迫した口調で伝えた。児童相談所から110番通報があったことや、娘